Бактерии против: в киевском метрополитене чудом появилась станция "Берестейская" (фото)

Строительство станции почти 50 лет назад привело к неожиданным последствиям – под землей активизировались бактерии

Станция столичной подземки. Фото: коллаж "Сегодня"

Совсем недавно станция киевского метрополитена "Берестейская" пережила настоящий потоп. Ее пришлось спасать воды при помощи гермозатвора. Но это не все беды, которые происходили со станцией за все время ее существования. Например, сайт "Сегодня" выяснил, что чудо-бактерии отложили открытие станций.

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Так, строительство этого перегона проходило в двух водонасыщенных слоях грунта. Но выбранный способ удержания воды в забое (с помощью кессона) привел к неожиданным последствиям: через большое количество свежего воздуха под землей активизировались бактерии, которые находились внутри одного из водонасыщенных слоев, и грунт наполнился серной кислотой, которая оказалась результатом жизнедеятельности этих бактерий.

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Это привело к коррозии стальных болтов и чугунных тюбингов.

Реклама На снимке – болты. Фото: архив

Только болтов было разъедено 200 тысяч! Из-за ЧП запуск трех станций – "Берестейская", "Нивки" и "Святошин" – в 1969 году к годовщине революции был сорван.

Строительство туннеля. Фото: архив

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Их открыли только спустя два года. Часть построенных тоннелей рабочие укрепили железобетонной рубашкой и металлической изоляцией.

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Как выглядит сейчас станция. Фото: "Сегодня"

Этот был первым подобный случай в мировой истории строительства тоннелей.

Читайте больше про станцию "Берестейская" в нашем материале.

Напомним, в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалась социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа.