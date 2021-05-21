Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Без моста ничего не получится – Кличко о том, когда появится метро на Троещину

21 мая, 23:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Столичные власти ожидают, что метро на Троещину запустят через 4-5 лет, так как это большой объем работ и без Подольско-Воскресенского моста метро запустить не получится.

Реклама

Об этом в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что уже через год получится сдать Подольско-Воскресенский мост и запустить по нему автомобильное движение.

"Подольско-Воскресенский мост через год мы уже сдадим", – сказал Кличко.

В то же время мэр считает, что для того, чтобы его критиковать, государство должно "достроить хотя-бы один мост".

"Мост Кирпы, так называемый Дарницкий мост, находится на балансе "Укрзализныци", то есть на балансе государства, и он не сдан в эксплуатацию и он не достроен .. Достройте один мост, а потом уже можем говорить о других мостах", – отметил мэр.

Новость дополняется..

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)Другие новости
Авиакомпании сбегают из аэропорта
Авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь": почему так происходитТранспорт
На
На "Арсенальной" молодой парень прыгнул под поезд метро (обновлено)Транспорт
Под Киевом протестующие перекрыли трассу: на въезде в город огромные пробки (карта)
Под Киевом протестующие перекрыли трассу: на въезде в город огромные пробки (карта)Транспорт
Шоковые цены за проезд: в Киеве транспортники угрожают взвинтить тарифы
Шоковые цены за проезд: в Киеве транспортники угрожают взвинтить тарифыТранспорт
Бетономешалка-перевертыш. В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП (фото, видео)
Бетономешалка-перевертыш. В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП (фото, видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять