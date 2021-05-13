Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Более 20 гривен за проезд. В Киевском метрополитене хотят изменить тарифы

13 мая, 11:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В коммунальном предприятии считают, что в 2021 году ожидаемый пассажиропоток будет на 200 млн меньше, чем в 2019 году

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В Киевском метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета.

Реклама

Об этом говорится в совместном заявлении метро и "Киевпастранса".

Из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню. В другом случае для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 млрд 514 млн гривен.

В предприятии также отметили, что есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.

Реклама

Так, из-за пандемии, в "Киевпастрансе" перевозки упали на 39,9%.

В Киевском метрополитене считают, что в 2021 году ожидаемый пассажиропоток составит всего немного больше 295 млн человек – на 200 млн меньше, чем в 2019 году.

Также в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Защищены от хакеров. Где в метро Киева заработали табло обратного отсчета времени, что на них показывают (фото, видео)
Защищены от хакеров. Где в метро Киева заработали табло обратного отсчета времени, что на них показывают (фото, видео)Транспорт
Что происходит в киевском метрополитене после отмены локдауна (фото)
Что происходит в киевском метрополитене после отмены локдауна (фото)Транспорт
Фото дня. Пассажиры штурмуют киевский метрополитен после выходных
Фото дня. Пассажиры штурмуют киевский метрополитен после выходныхТранспорт
Бетономешалка-перевертыш. В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП (фото, видео)
Бетономешалка-перевертыш. В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП (фото, видео)Происшествия
Ликвидация аварии в Киеве: бетономешалку подняли с помощью крана, но это еще не все (фото, видео)
Ликвидация аварии в Киеве: бетономешалку подняли с помощью крана, но это еще не все (фото, видео)Происшествия
В киевском метрополитене конфликт сотрудницы станции и пассажира перерос в драку (видео)
В киевском метрополитене конфликт сотрудницы станции и пассажира перерос в драку (видео)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять