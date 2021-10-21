Более 70 гривен? Что будет с ценой на проезд в электричках Киева

Городские власти и перевозчики не могут достигнуть согласия относительно стоимости проезда в городских электричках. В КГГА обещают не устанавливать те тарифы, которые просят транспортники.
Об этом "Сегодня" рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, стоимость проезда в городской электричке вызывает определенные дискуссии.
Далее по теме
"Единственное, что у нас выбивается из общего уровня – это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривни, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 грн", – сказал Поворозник.
Гибкие скидки
В КГГА обещают, что после подорожания проезда в Киеве все льготы сохранятся.
Как рассказал Поворозник, горожанам будет предложена гибкая и понятная система проездных, которые позволят людям экономить.
"Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте", – добавил он.
Метро подорожает?
В Киеве готовятся поднять стоимость проезда в общественном транспорте. При этом перевозчики просят увеличить цену проезда более чем на 20 гривен.
Городские власти обещают, цена проезда будет ниже 20 гривен. Окончательных расценок за проезд еще нет. Изменение тарифов произойдет, скорее всего, в начале следующего года.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале из-за новых правил перевозок в поезда пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. Одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.
- С 21 октября действуют новые правила перевозок. С самого утра начались первые проблемы – на вокзале и автостанциях пропустили не всех пассажиров.