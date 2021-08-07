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"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

7 августа 2021 18:32

Виктория Барановская Виктория Барановская

Аэропорт находится на пятой строчке, впереди аэропорты Будапешта, Бухареста, Таллина и Риги

Однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге / коллаж "Сегодня"

Однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге / коллаж "Сегодня"

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

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Об этом говорится на сайте компании.

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

  • Международный аэропорт Будапешт (BUD)
  • Международный аэропорт Бухарест (OTP)
  • Таллиннский международный аэропорт (TLL)
  • Международный аэропорт "Рига" (RIX)
  • Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
  • Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
  • Международный аэропорт "Белград" (BEG)
  • Аэропорт "Братислава" (BTS)
  • Международный аэропорт Загреб (ZAG)
  • Международный Аэропорт София (SOF)

В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

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Как выглядит общий рейтинг?

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А в общем рейтинге, лучшим в мире, в 2021 году, стал Международный аэропорт Хамад, который находится в столице Катара Дохе.

ТОП-10 лучших аэропортов мира:

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  • Международный аэропорт Хамад (DOH)
  • Международный аэропорт Токио-Ханеда (HND)
  • Аэропорт Сингапур-Чанги (SIN)
  • Международный аэропорт Сеул-Инчхон (ICN)
  • Международный аэропорт Токио-Нарита (NRT)
  • Аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса (MUC)
  • Аэропорт Цюрих-Клотен (ZRH)
  • Аэропорт Лондон-Хитроу (LHR)
  • Международный аэропорт Осака-Кансай (KIX)
  • Международный аэропорт Гонконга (HKG)

В прошлом году, во время пандемии коронавируса, Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии.

Лучшими в противодействии короновирусной пандемии стали аэропорты:

  • Аликанте;
  • Бахрейна;
  • Баку;
  • Барселоны;
  • Боготы.

А лучшими в категориях стали:

  • аэропорт Стамбула – лучший аэродром в категории улучшений;
  • Мюнхенский аэропорт – лучший в Европе;
  • аэропорт Лондон-Хитроу – лучший в Западной Европе и лучший среди аэропортов в категории от 20 до 25 млн пассажиропотока.
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Skytrax – британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Skytrax часто упоминаются СМИ во всем мире, как "Оскар авиационной промышленности". World Airport Awards стартовал в 1999 году, когда компания Skytrax запустила свой первый глобальный опрос клиентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев . Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

Напомним, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.

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