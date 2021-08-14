"Борисполь" возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов

В июле киевский аэродром обслужил 1 млн 168 тыс. пассажиров

В июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров / Фото: коллаж "Сегодня"

В июле 2021 года аэропорт "Борисполь" стал крупнейшим в Украине – у него самый высокий пассажиропоток.

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Об этом сообщает avianews.com.

Пассажиропоток аэропортов Украины в июле и за 7 месяцев 2021 года:

аэропорт Борисполь: 1 млн 168 тыс. / 4 млн 564,9 тыс.

аэропорт Львов: 251 тыс. / 763,4 тыс.

аэропорт "Киев" (Жуляны): 186,9 тыс. / 524,2 тыс.

аэропорт Одесса: 167 тыс. / 584,9 тыс.

аэропорт Харьков: 147,9 тыс. / 553,2 тыс.

аэропорт Днепр: 32,7 тыс. / 144,4 тыс.

В статистике нет аэропорта Запорожье, поскольку предприятие не обнародовало свои данные.

Всего в июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров. То есть, на три крупнейших украинских аэропорта пришлось 77,9% всего авиационного трафика Украины.

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Примечательно, что в июле два украинских аэропорта смогли превысить свои докризисные показатели. Например, аэропорт Харьков обслужил на 13% больше пассажиров, чем в июле 2019 года. А во Львове этот показатель превысил докризисный на 3,1%.

Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: