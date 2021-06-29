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Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)

29 июня 2021 12:20

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

Новые автобусы ездят по улицам Борщаговки и Святошино – пока пассажиров не берут

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях фото необычных автобусов Volvo, которые начали курсировать по улицам столицы. Автобусы большой вместительности видели в разных районах столицы.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня"

Киевляне отмечают, что новые автобусы ездят по улицам Борщаговки и Святошино, но пока без пассажиров.

Фото: Олег Васильев, Facebook

В Коммунальной службе перевозок нам пояснили, что автобусы закупила одна из столичных компаний по перевозке пассажиров.

"Это автобусы большой вместительности. В них смогут перевозить до 80 пассажиров. Автобусы не новые – 2010 года выпуска. Недавно прошел конкурс на городские маршруты, видимо перевозчик решил показать, на чем он будет возить пассажиров", – сказали в службе перевозок КГГА.

Всего перевозчик закупил 13 таких автобусов. Однако нужно еще подсчитать экономичность этих машин. Пока неизвестно, на каких маршрутах будут курсировать новые Volvo.

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Напомним, ранее на улицах Киева курсировала "антиковидная" маршрутка.

Кроме того, в Киеве заметили городской автобус без дна – там не было части пола и пассажиры могли наблюдать за работой механизмов и смотреть на асфальт.

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