Царь-пробка на проспекте Бажана. Возле Южного моста снова сотни машин

Работы на мосту продлятся до 1 октября с ограничением проезда транспорта

Пробка тянется от станции метро "Позняки" до въезда на Южный мост / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 27 августа, в Киеве на проспекте Бажана снова пробки – они начались после старта ремонта Южного моста. В очереди к мосту около сотни автомобилей.

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Судя по Google-картам, по состоянию на 9:40, пробка тянется от станции метро "Позняки" до въезда на Южный мост.

Фото: скриншот

Поскольку на путепроводе проводят ремонтные работы, лишь одна полоса открыта для проезда с левого на правый берег Киева. Так как машин много, а полоса лишь одна – образовалась "тянучка". Водителям приходится ждать больше часа, чтобы проехать участок.

Фото: скриншот

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Но, проехав въезд на мост, водители могут спокойно продолжать свой путь – пробки больше нет.

Фото: скриншот

Что было вчера?

Пробка на Бажана уже второй день. Вчера до позднего вечера машины стояли возле моста и не могли дальше проехать.

"На мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновят сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут выполняться в направлении правого берега", – сообщили "Сегодня" в КГГА.

Работы на Южном мосту стартовали с 24 августа и продлятся до 1 октября с ограничением проезда транспорта.

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