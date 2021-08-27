Царь-пробка в Киеве. Что происходит на проспекте Бажана (фото, видео)

Киевские водители недоумевают, почему власти не запретили проезд по городу фур, хотя бы в пиковые часы

Пробка на проспекте Бажана образовалась с самого утра - там работают ремонтники / Фото: коллаж "Сегодня"

Уже второй день на проспекте Бажана, в Киеве, собирается царь-пробка возле Южного моста - сотни автомобилей пытаются попасть на правый берег, но попадают лишь в тянучку.

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Сайт "Сегодня" выяснил, почему образовался затор и сколько еще страдать автомобилистам.

В чем причина?

Пробка на проспекте Бажана второй день образовывается из-за ремонта на Южном мосту. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала здесь ремонт деформационных швов и асфальтового покрытия.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Как сообщалось ранее, работы будут проводиться с ограничением движения транспорта на Южном мосту. Их планируют завершить только 1 октября. А начались они из-за массовых жалоб киевских водителей, что по мосту сложно проехать из-за плохого состояния асфальта и деформационных швов.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Что происходит сегодня?

Вчера рабочие заняли две полосы, и проехать в сторону центра можно было только по одной. Из-за этого образовалась тянучка, и большая часть проспекта Бажана превратилась в пробку из фур.

Сегодня на Южном мосту тоже ведутся работы, и пробка на проспекте Бажана образовалась с самого утра.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"На Бажана настоящий ад, проезд затруднен. У водителей другого выбора нет, как тянуться в заторе до Южного моста. Проехать на правый берег через мост Патона – нереально. Там тоже ограничено движение по двум крайним полосам. Можно проехать по Дарницкому мосту, но после вчерашних заторов на него ринулись все, кто живет на левом берегу, и пробки там уже на подъездах к мосту", – делится с нами киевлянин Андрей.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Есть ли выход?

Киевские водители недоумевают, почему власти не запретили проезд по городу фур, хотя бы в пиковые часы. Их останавливали на въездах в столицу во время сильной жары, а после разрешали проехать по городу. Так же можно сделать и сейчас, чтобы хоть как-то разгрузить проспект Бажана.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Если ничего не предпринимать, то после 1 сентября проехать с левого на правый берег будет просто невозможно. К этому времени все вернутся с отпусков, и будет настоящий коллапс", – говорит еще один водитель.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Это не наша компетенция"

В патрульной полиции Киева говорят, что им не поступала информация про ограничение проезда по городу фур в дневное время.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"У нас нет информации относительно заторов на проспекте Бажана. Если ведутся ремонтные работы на Южном мосту, то нужно обращаться в КГГА. Этот вопрос вне нашей компетенции", – сообщили сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Пробка на Бажана уже второй день. Вчера до позднего вечера машины стояли возле моста и не могли дальше проехать.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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