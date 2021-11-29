Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

"Царские" места: в киевской маршрутке пассажиров возят на тумбочке (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 20:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Но людей ни чуть не смущает необычное место. Соответствующий кадр показали в Сети
"Оригинальные" сиденья в маршрутках Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
"Оригинальные" сиденья в маршрутках Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в одной из маршруток заметили вместо сиденья тумбочку. Несмотря на это, пассажиры садятся на предмет мебели и едут.

Соответствующий снимок опубликовали в Telegram-канале "Столица".

Реклама

"Царское" место?

На фото видно, что в одной из киевских маршруток вместо пассажирских сидений установили тумбочку. Где исчезло нормальное сидение – неизвестно.

Несмотря на это, пассажиров не смущает данное место, и они едут на нем сидя.

Реклама

Реакция киевлян

В Сети посмеялись с этого. Многие оставили шуточные комментарии под публикацией.

  • "Ностальгия, как в детстве"
  • "Скоро нужно будет сидения с собой приносить"

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 110

заболело за неделю в Киeвe

+4%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.3599

Евро (€)

30.58

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять