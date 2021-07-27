Центр Киева сковали пробки из-за крестного хода. Где не проехать

Много центральных улиц 27 июля перекрыли. Коллаж "Сегодня".

В центре столицы образовались большие пробки из-за крестной ходы на день Крещения Киевской Руси. В связи с мероприятием много дорог перекрыли, поэтому авто застряли на дорогах.

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Пробки видны на картах Google.

Труднее всего проехать на таких участках:

улица Лютеранская;

улица Клуглоуниверситетская;

бульвар Тараса Шевченко;

улица Шелковичная;

улица Ярославов Вал;

улица Олеся Гончаря;

улица Большая Житомирская;

улица Михаила Грушевского.

Практически весь центр обозначили оранжевым и красным. Скриншот

На улицах выставили кордон полиции, находятся правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские диалога и кинологи с собаками.

В тренде В день Крещения Киевской Руси перекроют центр Киева. Где не проехать

Отметим, в центре города уже собираются верующие на крестный ход. Туда массово прибывают автобусы с верующими. На Владимирской горке находится около 100 тысяч человек – люди отдыхают, общаются и молятся в тени под деревьями.