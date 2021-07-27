Центр Киева сковали пробки из-за крестного хода. Где не проехать

Много центральных улиц 27 июля перекрыли. Коллаж "Сегодня".
В центре столицы образовались большие пробки из-за крестной ходы на день Крещения Киевской Руси. В связи с мероприятием много дорог перекрыли, поэтому авто застряли на дорогах.
Пробки видны на картах Google.
Труднее всего проехать на таких участках:
- улица Лютеранская;
- улица Клуглоуниверситетская;
- бульвар Тараса Шевченко;
- улица Шелковичная;
- улица Ярославов Вал;
- улица Олеся Гончаря;
- улица Большая Житомирская;
- улица Михаила Грушевского.
На улицах выставили кордон полиции, находятся правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские диалога и кинологи с собаками.
Отметим, в центре города уже собираются верующие на крестный ход. Туда массово прибывают автобусы с верующими. На Владимирской горке находится около 100 тысяч человек – люди отдыхают, общаются и молятся в тени под деревьями.