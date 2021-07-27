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Центр Киева сковали пробки из-за крестного хода. Где не проехать

27 июля 2021 12:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Хуже всего ситуация возле пересадочных станций метро – "Палац Спорта", "Майдан Незалежности", "Театральная" и "Золотые ворота"

Много центральных улиц 27 июля перекрыли. Коллаж "Сегодня".

Много центральных улиц 27 июля перекрыли. Коллаж "Сегодня".

В центре столицы образовались большие пробки из-за крестной ходы на день Крещения Киевской Руси. В связи с мероприятием много дорог перекрыли, поэтому авто застряли на дорогах.

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Пробки видны на картах Google.

Труднее всего проехать на таких участках:

  • улица Лютеранская;
  • улица Клуглоуниверситетская;
  • бульвар Тараса Шевченко;
  • улица Шелковичная;
  • улица Ярославов Вал;
  • улица Олеся Гончаря;
  • улица Большая Житомирская;
  • улица Михаила Грушевского.
Практически весь центр обозначили оранжевым и красным. Скриншот

На улицах выставили кордон полиции, находятся правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские диалога и кинологи с собаками.

В тренде
В день Крещения Киевской Руси перекроют центр Киева. Где не проехать
Часть улиц перекроют с 6 утра, а часть с 14:00 / Фото: коллаж "Сегодня"

Отметим, в центре города уже собираются верующие на крестный ход. Туда массово прибывают автобусы с верующими. На Владимирской горке находится около 100 тысяч человек – люди отдыхают, общаются и молятся в тени под деревьями.

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