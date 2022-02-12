Центр Киева перекрыли из-за Марша Единства – где не проехать (фото, видео)

В столице ограничили движение транспорта из-за массовой акции – "Сегодня" побывали на месте и узнали, какие улицы лучше объезжать

В Киеве из-за марша перекрыли движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева 12 февраля перекрыли движение транспорта из-за Марша Единства за Украину. Участники акции идут от парка им. Т. Шевченко к Майдану Незалежности.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Какие улицы перекрыты:

ул. Владимирская (в одну сторону бульвара);

бульвар Т. Шевченко (в направлении к Майдану Незалежности);

ул. Крещатик (правая полоса в сторону Майдана).

По данным карт Google, в пробках застыл бульвар Шевченко, улица Бассейная, Круглоуниверситетская, Льва Толстого, Владимирская, Репина, Архитектора Городецкого и часть бульвара Леси Украинки.

Где пробки в центре Киева. Скриншот

Как проходит марш?

Около 300 участников акции с флагами Украины и разных партий собрались в парке Шевченко. После этого они пошли маршем в сторону Майдана Незалежности.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На месте находятся около сотни правоохранителей, в том числе полиция диалога.