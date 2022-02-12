Центр Киева перекрыли из-за Марша Единства – где не проехать (фото, видео)

В центре Киева 12 февраля перекрыли движение транспорта из-за Марша Единства за Украину. Участники акции идут от парка им. Т. Шевченко к Майдану Незалежности.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Какие улицы перекрыты:
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- ул. Владимирская (в одну сторону бульвара);
- бульвар Т. Шевченко (в направлении к Майдану Незалежности);
- ул. Крещатик (правая полоса в сторону Майдана).
По данным карт Google, в пробках застыл бульвар Шевченко, улица Бассейная, Круглоуниверситетская, Льва Толстого, Владимирская, Репина, Архитектора Городецкого и часть бульвара Леси Украинки.
Как проходит марш?
Около 300 участников акции с флагами Украины и разных партий собрались в парке Шевченко. После этого они пошли маршем в сторону Майдана Незалежности.
На месте находятся около сотни правоохранителей, в том числе полиция диалога.