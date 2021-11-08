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Час катался по столице: в Киеве пьяный прохожий угнал маршрутку

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
8 ноября, 19:05
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Подвыпивший мужчина шел мимо маршрутки и решил проехаться, но вслед за ним выехала полиция
В Киеве прямо посреди улицы угнали маршрутку.
В Киеве прямо посреди улицы угнали маршрутку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пьяный прохожий угнал маршрутку, которую водитель оставил без присмотра на обочине Нарушителя удалось задержать только час спустя.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции.

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Инцидент произошел ближе к ночи. В маршрутке на момент угона пассажиров не было.

Подробности

Водитель маршрутки сообщил в полицию, что в Карельском переулке неизвестный завладел автобусом "Богдан".

"Мы выяснили, что прохожий увидел припаркованный маршрутный автобус "Богдан" и пока водитель отвлекся, сел за руль и уехал. Ориентировку сразу передали всем нарядам патрульной полиции, которые в течение часа на улице Азербайджанской в Днепровском районе обнаружили и остановили транспортное средство" , – рассказали в полиции.

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Кому была нужна маршрутка?

Угонщиком оказался 29-летний винничанин, задержанный в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемый не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка и у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Наказание

При процессуальном руководстве местной окружной прокуратуры следователи Деснянского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В Ровно подросток трижды похищал маршрутку

В Ровно 17-летний парень угнал маршрутное такси. Для подростка это было не в первый раз: за последний год он нарушил закон дважды.

Несовершеннолетний житель села Большой Алексин возвращался от бабушки и захотел прокатиться на маршрутке. На автостоянке через заднюю дверь попал в салон, а в бардачке нашел ключи. Воспользовавшись тем, что охранник отошел на пару минут, быстро уехал. Когда его задержала полиция, несовершеннолетний признался, что хотел прокатиться.

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