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Человек-позитив. В Киеве кондуктор показывает пассажирам фокусы и читает стихи (видео)

16 июня 2021 18:05

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Кондуктор работает восемь лет, и его очень хорошо знают регулярные пассажиры

Кондуктор показывает фокусы в автобусе пассажирам. Фото: коллаж "Сегодня"

Кондуктор показывает фокусы в автобусе пассажирам. Фото: коллаж "Сегодня"

В салоне одного из столичных автобусов заметили позитивного кондуктора, который показывал фокусы пассажирам, чтобы поднять им настроение. Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс" – это их самый знаменитый кондуктор – Вадим Римар.

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Он продает талоны пассажирам на автобусных маршрутах №№ 55 и 118.

И делает это не просто и банально, а еще и сочиняет стихи и читает их для пассажиров:

"Приобретайте два талона, поддержите мост Патона!"

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"Передаем по цепочке, а не оттаптываем носочки!"

"Все будет шито-крыто и не будет никакого гриппа"

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На этих маршрутах кондуктор работает восемь лет и его очень хорошо знают регулярные пассажиры. У популярного кондуктора есть и другие "фишки" – компостер в форме клевера и фокусы с монетами для пассажиров.

Ранее мы писали, что пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая.

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Напомним, мы писали, что бывшего нардепа высадили из такси из-за маски.

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