Что будет с транспортом в Киеве в случае локдауна и закроют ли метро – ответ КГГА

Правительство надеется, что введения ограничений на общественный транспорт удастся избежать благодаря вакцинации населения

В столице не планируют закрывать транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в случае нового локдауна не планируют закрывать метрополитен для пассажиров. На общественный транспорт введут спецпропуска.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

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Что будет с транспортом?

Как заявил Поворозник, метрополитен закрывать не будут, как это было в первый локдаун.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – отметил он.

Также Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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В случае локдауна в киевском транспорте будут изменения. Фото: "Фотобус"

Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.

Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".

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В красную зону могут попасть еще три области

По словам Ляшко, в ближайшее время в красную зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в эту зону также есть у Львовской области.

В Украине обнаружили новые COVID-случаи

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

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