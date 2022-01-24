Что будет с транспортом в Киеве в случае локдауна и закроют ли метро – ответ КГГА

В Киеве в случае нового локдауна не планируют закрывать метрополитен для пассажиров. На общественный транспорт введут спецпропуска.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".
Что будет с транспортом?
Как заявил Поворозник, метрополитен закрывать не будут, как это было в первый локдаун.
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"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – отметил он.
Также Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.
В случае локдауна в киевском транспорте будут изменения. Фото: "Фотобус"
Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?
Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.
Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".
В красную зону могут попасть еще три области
По словам Ляшко, в ближайшее время в красную зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в эту зону также есть у Львовской области.
В Украине обнаружили новые COVID-случаи
В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1836 человек;
- летальных исходов – 67;
- выздоровели – 2430 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 870 370 человек;
- выздоровели – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282.
Карантинные зоны в Украине
Ивано-Франковская область с 24 января вошла первой в красную карантинную зону. Теперь там запрещены:
- работа заведений общественного питания
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ
- работа непродовольственных рынков и магазинов,
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
- проведение массовых мероприятий
- работа учреждений культуры
Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:
- Винницкая
- Житомирская
- Львовская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Черниговская
Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.
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