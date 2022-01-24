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Что будет с транспортом в Киеве в случае локдауна и закроют ли метро – ответ КГГА

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 января, 10:33
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Правительство надеется, что введения ограничений на общественный транспорт удастся избежать благодаря вакцинации населения
В столице не планируют закрывать транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице не планируют закрывать транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в случае нового локдауна не планируют закрывать метрополитен для пассажиров. На общественный транспорт введут спецпропуска.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

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Что будет с транспортом?

Как заявил Поворозник, метрополитен закрывать не будут, как это было в первый локдаун.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – отметил он.

Также Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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В случае локдауна в киевском транспорте будут изменения. Фото: "Фотобус"

Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.

Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".

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В красную зону могут попасть еще три области

По словам Ляшко, в ближайшее время в красную зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в эту зону также есть у Львовской области.

В Украине обнаружили новые COVID-случаи

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1836 человек;
  • летальных исходов – 67;
  • выздоровели – 2430 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 870 370 человек;
  • выздоровели – 3 585 338 человек;
  • летальных исходов – 99 282.

Карантинные зоны в Украине

Ивано-Франковская область с 24 января вошла первой в красную карантинную зону. Теперь там запрещены:

  • работа заведений общественного питания
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ
  • работа непродовольственных рынков и магазинов,
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
  • проведение массовых мероприятий
  • работа учреждений культуры

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

  • Винницкая
  • Житомирская
  • Львовская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Черниговская

Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

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