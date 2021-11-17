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Даже на дорогу не хватит. Цена проездного в Киеве будет выше стипендии студентов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 ноября, 17:00
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Сейчас цена безлимитного проездного для студентов составляет 650 гривен, но с 2022 года увеличится до 1495 гривен
В Киеве стипендии не хватит, чтобы купить проездной по новой цене
В Киеве стипендии не хватит, чтобы купить проездной по новой цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Если в Киеве все-таки введут новые цены на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн. Это больше, чем большинство академических стипендий.

Стоимость проезда опубликовали на сайте горсовета.

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Согласно проекту, мэрия предлагает повысить цену безлимитного студенческого проездного до 1495 грн. При этом размер обычной академической стипендии составляет 1300-1400 гривен. Сейчас цена "безлима" для студентов составляет 650 гривен.

Обычный проездной без ограничений поездок обойдется в 2990 гривен, сейчас его стоимость – 1300 гривен.

Сколько стоят остальные проездные?

  • на 46 поездок – 667 грн (сейчас 290 грн), для студентов 333,5 грн (сейчас 145), для школьников 166,75 (сейчас 72,5);
  • на 62 поездки – 893 грн (сейчас 390), для студентов 446,5 грн (сейчас 195), для школьников 223,25 (сейчас 97,5);
  • на 92 поездки – 1316 грн (сейчас 575 грн), для студентов 658 (сейчас 287,5), для школьников 329 (сейчас 143,75).
Цены на проездные. Скриншот

Скидки в "Київ Цифровий"

Пассажиры, которые покупают электронные билеты в приложении "Київ Цифровий", могут пользоваться скидками. Впрочем, сильно сэкономить не получится.

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При оплате заранее:

  • 10 – 19 поездок каждая из них будет стоить 19, а не 20 гривен (сейчас 7,70 гривни);
  • 20 – 29 поездок – 18 гривен (7,40 гривни);
  • 30 – 39 поездок – 17 гривен (7,10 гривни);
  • 40 – 49 поездок – 16 гривен (6,80 гривни);
  • 50 поездок – по 15 гривен (6,5 гривни).

Такие поездки на счете электронного билета аннулируются только в конце года.

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