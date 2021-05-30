День Киева. Где в столице перекроют дороги – список улиц

Транспорт в Киеве / Фото: Сегодня
На День Киева, 30 мая, в столице перекроют центр города. Ограничения движения введут из-за "Пробега под каштанами". По пути его следования будет запрещено движение транспорта с 07:00 до 15:00 воскресенья.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Движение будет запрещено по маршруту:
- Майдан Незалежности;
- улица Крещатик;
- улица Большая Васильковская;
- улица Саксаганского;
- улица Антоновича;
- улица Жилянская;
- улица Шота Руставели;
- улица Большая Васильковская;
- улица Крещатик;
Пока будет проходить "Пробег под каштанами" наземный общественный транспорт изменит свои маршруты.
Как известно, в последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения. Мы писали, куда можно пойти в этот день.