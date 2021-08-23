День Независимости. Как будет работать метро и другой транспорт в Киеве 23-25 августа (карта)

Во время мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости, 23-25 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена и наземного общественного транспорта, а также будет ограничено движение автомобилей и перекрыты некоторые улицы.
Метро
Изменения в работе столичного метрополитена запланированы уже с 23 августа.
- 23 августа в течение дня закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота" на улице Владимирской.
- 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход на станции "Майдан Незалежности" и переход между "Майданом Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки). Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.
- В ночь с 24 на 25 августа киевский метрополитен продлит работу на два часа.
Обратите внимание. В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30) в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
Также продолжит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.
Ограничения на дорогах
23 августа запланировано перекрытие движения транспорта на некоторых улицах в центре Киева, сообщила Патрульная полиция Украины.
Полное ограничение движения с 06:00 и до окончания мероприятий будет на улицах:
- Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка)
- Шелковичной (от Михаила Грушевского до Институтской)
- Владимирской (от перекрестка с Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко)
- Рыльском переулке (от перекрестка с Стрелецкой до Владимирской)
- Ярославовом Валу (от Ивана Франко до Владимирской)
- Малой Житомирской (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)
- Николая Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала)
- Богдана Хмельницкого (от Терещенковской к Леонтовича).
Полное ограничение движения с 22:00 и до окончания мероприятий на:
- Институтской;
- Ольгинской;
- Станиславского;
- Городецкого;
- Заньковецкой;
- площади Ивана Франко и въездах из близлежащих улиц.
Также движение будет ограничено на:
- Набережном шоссе (от моста Метро до Днепровского спуска),
- Аллее Героев Крут, Днепровском спуске;
- Институтской (от Садовой до Крепостного переулка),
- Михаила Грушевского (от Европейской площади до Садовой),
- Крепостном переулке,
- Ивана Мазепы (до Лаврской),
- Лаврской, Старонаводницкой,
- Крещатике (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади),
- Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Крещатика),
- Майдане Незалежности (от Крещатика до Костельной),
- Михайловской улице,
- Большой Житомирской (от Михайловской до Олеся Гончара),
- Садовой.
24 августа движение ограничат до 22:00 на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади) и улице Липской (от Михаила Грушевского до Институтской).
Обратите внимание. Полное ограничение движения на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въездах из близлежащих улиц уже действует.
Наземный транспорт
23 августа временно запретят движение транспорта на улицах Грушевского и Владимирской, сообщили в КГГА. Поэтому в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.
В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;
- автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";
- троллейбус № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
23 августа с 7:00 до окончания мероприятий возможные изменения в работе автобусов №114 и 24. Движение маршрутов будет организовано следующим образом.
Автобус № 114 на участках:
- от ул. Милославской до Европейской площади;
- от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".
Автобус № 24 – от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".
Напомним, в Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух она отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Самые яркие кадры смотрите в нашем материале.
Отметим, в Украине в День Независимости кроме военного парада на Крещатике 24 августа состоится также речной парад.