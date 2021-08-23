День Независимости. Как будет работать метро и другой транспорт в Киеве 23-25 августа (карта)

23 августа запланировано перекрытие некоторых улиц для транспорта и возможна временная остановка движения автобусов в центре столицы

В Киеве на праздники ограничат движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости, 23-25 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена и наземного общественного транспорта, а также будет ограничено движение автомобилей и перекрыты некоторые улицы.

Метро

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Изменения в работе столичного метрополитена запланированы уже с 23 августа.

23 августа в течение дня закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота" на улице Владимирской.

в течение дня закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота" на улице Владимирской. 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход на станции "Майдан Незалежности" и переход между "Майданом Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки). Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

с начала движения до 13:00 закроют вход и выход на станции "Майдан Незалежности" и переход между "Майданом Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки). Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни. В ночь с 24 на 25 августа киевский метрополитен продлит работу на два часа.

Обратите внимание. В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30) в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Также продолжит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.

Ограничения на дорогах

23 августа запланировано перекрытие движения транспорта на некоторых улицах в центре Киева, сообщила Патрульная полиция Украины.

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Полное ограничение движения с 06:00 и до окончания мероприятий будет на улицах:

Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка)

Шелковичной (от Михаила Грушевского до Институтской)

Владимирской (от перекрестка с Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко)

Рыльском переулке (от перекрестка с Стрелецкой до Владимирской)

Ярославовом Валу (от Ивана Франко до Владимирской)

Малой Житомирской (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)

Николая Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала)

Богдана Хмельницкого (от Терещенковской к Леонтовича).

Полное ограничение движения с 22:00 и до окончания мероприятий на:

Институтской;

Ольгинской;

Станиславского;

Городецкого;

Заньковецкой;

площади Ивана Франко и въездах из близлежащих улиц.

Карта ограничения движения в центре Киева 23 августа / Фото: Патрульная полиция Киева

Также движение будет ограничено на:

Набережном шоссе (от моста Метро до Днепровского спуска),

Аллее Героев Крут, Днепровском спуске;

Институтской (от Садовой до Крепостного переулка),

Михаила Грушевского (от Европейской площади до Садовой),

Крепостном переулке,

Ивана Мазепы (до Лаврской),

Лаврской, Старонаводницкой,

Крещатике (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади),

Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Крещатика),

Майдане Незалежности (от Крещатика до Костельной),

Михайловской улице,

Большой Житомирской (от Михайловской до Олеся Гончара),

Садовой.

24 августа движение ограничат до 22:00 на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади) и улице Липской (от Михаила Грушевского до Институтской).

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Обратите внимание. Полное ограничение движения на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въездах из близлежащих улиц уже действует.

Наземный транспорт

23 августа временно запретят движение транспорта на улицах Грушевского и Владимирской, сообщили в КГГА. Поэтому в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

троллейбус № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

23 августа с 7:00 до окончания мероприятий возможные изменения в работе автобусов №114 и 24. Движение маршрутов будет организовано следующим образом.

Автобус № 114 на участках:

от ул. Милославской до Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

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Автобус № 24 – от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух она отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Самые яркие кадры смотрите в нашем материале.

Отметим, в Украине в День Независимости кроме военного парада на Крещатике 24 августа состоится также речной парад.