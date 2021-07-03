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Деньги со строительства метро на Виноградарь перенаправили на Подольский мост. Что говорят в киевском метрополитене

3 июля 2021 15:00

Александр Марущак , Виктория Барановская

В метро Киева заявили, что строительство новых станций идет полным ходом и перераспределение средств на него не влияет

КГГА перераспределила деньги с метро на Виноградарь / Фото: коллаж "Сегодня"

КГГА перераспределила деньги с метро на Виноградарь / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве власти приняли решение перераспределить 543 млн гривен со строительства метро на Виноградарь на строительство Подольского моста.

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Об этом стало известно из распоряжения КГГА от 14 июня 2021 года № 1350.

"Такое решение принимается на уровне департамента транспортной инфраструктуры КГГА и департамента финансов в рамках перераспределения бюджетных средств. Это обычный процесс. Что же касается строительства метро на Виноградарь, то работы там продолжаются и не останавливаются. Это просто перераспределение бюджетных средств и на строительстве метро на Виноградарь – это никак не скажется. Они выполняются в тех же объемах", – прокомментировали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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Таким образом, деньги будут перераспределены со строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе в пользу строительства Подольского мостового перехода через Днепр.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как идет строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец", сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля.

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