Детей научат правилам поведения в киевском метрополитене

В 2019 году было семь случаев травматизма детей в подземке

В киевской подземке расскажут детям о правилах поведения. Фото: Киевский метрополитен

В Киеве сегодня ко Дню защиты детей маленькие пассажиры подземки получат небольшие подарки на центральных станциях. Книги-раскраски с правилами метро им будут вручать контролеры.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"За последние два года случаев детского травматизма уменьшилось в разы. Это радует. Мы проводим постоянную разъяснительную работу, конечно, повлиял и карантин, поскольку школьники были на дистанционном обучении", – рассказал руководитель метрополитена Виктор Брагинский.

С начала 2021 года из-за нарушения правил безопасности травмировался один ребенок. В 2019 году таких случаев было семь.

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Стоит отметить, что чаще всего в зоне риска дети от 3 до 6 лет, которых родители или сопровождающие не держат за руку или позволяют садиться на ступени эскалатора.

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"При соблюдении правил подземка – безопасный и удобный городской транспорт. Самое важное во время поездки держаться за поручень и не вступаться за ограничительную линию", – пишут в сообщении.

Ранее мы сообщали, что проезд в киевском метро в скором времени подорожает. Власти уже не скрывают, что это произойдет. Но точную дату и новую стоимость проезда пока не называют, ссылаясь на то, что нужно посчитать себестоимость поездки и сформировать обоснованную цену.