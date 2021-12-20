Домой за тысячу гривен? Такси в Киеве резко подорожали из-за снегопада – актуальные цены

Перевозчики более чем вдвое повысили цены на такси из-за значительного ухудшения погоды

Такси объясняют рост цен резким повышением спроса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 20 декабря в Киеве образовался транспортный коллапс. Снегопады парализовали движение на большинстве улиц. Поэтому цены на такси в столице резко подскочили вверх.

Такие данные показывают мобильные приложения разных перевозчиков.

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Стоимость такси в Киеве

В частности, цена такси с правого на левый в популярных такси-сервисах колеблется от 490 до 850 гривен. Цена зависит как от места посадки, так и уровня комфорта автомобиля.

Зато из Оболони на Крещатик можно доехать за 500 гривен. Перевозчики под ценой на проезд объясняют такую стоимость тем, что "спрос повышенный".

Цены из центра на ВДНХ также стартуют от 500 гривен. При том что в обычные дни стоимость одной поездки колеблется в пределах 200-250 гривен.

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Актуальные цены на такси в Киеве. Фото: скриншоты

Пробки в Киеве

По состоянию на вечер 20 декабря в столице образовались пробки на большинстве дорог.

Левый берег: движение затруднено на Броварском проспекте, а также Харьковском и Бориспольском шоссе.

Правый берег: пробки сковали проспект Победы, Степана Бандеры и Набережное шоссе.

Кроме того, сложно проехать на бульваре Дружбы Народов, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Вячеслава Чорновила, Любомира Гузара, Большой Житомирской, Набережно-Рыбальской, Полярной.

Мосты: движение затруднено на Южном, Северном, Дарницком и Шулявском.

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