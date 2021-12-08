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ДТП и гололед: как объехать жуткие пробки в Киеве (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 15:45
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Сложности с движением наблюдаются преимущественно в направлении центра города
Сложные погодные условия создали в городе коллапс
Сложные погодные условия создали в городе коллапс / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за погодных условий образовались серьезные пробки. Особенно сложно проехать на левом берегу и в центре столицы.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. Здесь пробки образовались на бульваре Перова и улице Братиславской. На Братиславской площади ДТП.

На бульваре Перова стоит движение
На бульваре Перова стоит движение / Фото: Google Maps

Также пробки на проспекте Николая Бажана. В районе станции метро "Славутич" несколько аварий.

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Пробки около метро "Славутич"
Пробки около метро "Славутич" / Фото: Google Maps

Правый берег. Стоит движение на Большой Окружной дороге.

На Большой Окружной пробки
На Большой Окружной пробки / Фото: Google Maps

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На проспекте Победы ДТП в районе Житомирской.

На проспекте Победы сложно проехать
На проспекте Победы сложно проехать / Фото: Google Maps

Большая пробка на улице Телиги.

В направлении проспекта Степана Бандеры дороги забиты
В направлении проспекта Степана Бандеры дороги забиты / Фото: Google Maps

Подол весь "красный"
Подол весь "красный" / Фото: Google Maps

Центр. В самом центре столицы максимально стоит движение.

В центре не проехать
В центре не проехать / Фото: Google Maps

Пробка из троллейбусов

На Воздухофлотском образовалась пробка из троллейбусов.

Задерживается движение трамваев

Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Щекавицкой, 6 в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Раньше мы писали:

  • В работу общественного транспорта Киева 8 декабря внесли ряд изменений.
  • Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

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