ДТП и гололед: как объехать жуткие пробки в Киеве (карта)

В Киеве из-за погодных условий образовались серьезные пробки. Особенно сложно проехать на левом берегу и в центре столицы.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. Здесь пробки образовались на бульваре Перова и улице Братиславской. На Братиславской площади ДТП.
Также пробки на проспекте Николая Бажана. В районе станции метро "Славутич" несколько аварий.
Правый берег. Стоит движение на Большой Окружной дороге.
На проспекте Победы ДТП в районе Житомирской.
Большая пробка на улице Телиги.
Центр. В самом центре столицы максимально стоит движение.
Пробка из троллейбусов
На Воздухофлотском образовалась пробка из троллейбусов.
Задерживается движение трамваев
Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Щекавицкой, 6 в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Раньше мы писали:
- В работу общественного транспорта Киева 8 декабря внесли ряд изменений.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.