ДТП и жуткие пробки – какая ситуация на дорогах Киева (карта)

В Киеве вечером 24 ноября образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас – в центре и на правом берегу.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. Небольшая пробка на бульваре Перова.
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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте стоит движение.
Пробка также на Евгена Сверстюка и Днепровской набережной и Харьковском шоссе. Здесь два ДТП.
Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.
На Теремках в сторону Голосеевской проехать сложно.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.
На Минском шоссе серьезное ДТП. Движение в обоих направлениях парализовано.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
А также на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко.
Какой погоды ждать этой зимой?
Многие ДТП происходят сейчас из-за скользкой дороги.
Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
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