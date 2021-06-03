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ДТП в Киеве: на Подоле трамвай протаранил легковушку (фото)

3 июня, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полиция работала на месте происшествия – легковой автомобиль оказался на трамвайных рельсах

ДТП в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

ДТП в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В Киеве на Подоле произошло ДТП с участием трамвая. Водитель легкового автомобиля не вовремя оказался на рельсах.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель трамвая протаранил "Шкоду", которая встала на рельсы. Полиция приехала, посмеялась и уехала, чем серьезно обидела водителя, который уверен, что он пострадавший и его должны спасать", – пишут в Сети.

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Ранее мы сообщали, что на Волыни грузовик насмерть переехал женщину. Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе.

Также напомним, во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

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