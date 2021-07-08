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Джек Воробей ищет свою "Черную Жемчужину". В Киеве по Днепру дрейфует неуправляемая баржа (видео)

8 июля 2021 16:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

По словам очевидцев, на судне никого нет, а баржа плывет по реке

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля, в Киеве на Днепре заметили неуправляемую баржу, которая дрейфует по реке.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

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"Самостоятельная баржа. По Днепру вновь дрейфует баржа. Буксира нет, как и людей на судне", – говорится в сообщении.

В Сети уже вовсю шутят над одиноким судном в Днепре, некоторые пользователи даже зовут Джека Воробья, намекая на фильм "Пираты Карибского моря".

"А ведь где-то Джек Воробей до сих пор ищет свою Черную Жемчужину. А она вот где", "Не мешайте барже дрейфовать! Сами попробуйте", "Походу SpaceX будет сажать у нас ракету", "Кто подскажет, где на Днепре нейтральные воды начинаются", - говорится в сообщении.

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Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот
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Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве поздно вечером заметили одинокую неуправляемую баржу, дрейфующую по Днепру в сторону Одессы.

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