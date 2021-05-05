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"Это просто ужас": в Киеве водители жалуются на огромные ямы на "Харьковской" (фото)

5 мая, 15:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возле остановки транспорта на "Харьковской" из-за убитой дороги постоянно ломаются автобусы – кто должен отремонтировать проезжую часть

Киевляне жалуются на ужасное состояние остановки транспорта возле станции "Харьковская". Весь асфальт вокруг нее зияет в глубоких дырах и колдобинах. Некоторые ямы достигают в глубину до 15-20 сантиметров. Из-за этого ломался уже не один автобус.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Когда автобус №108 приезжает на конечную, водители несколько минут маневрируют, чтобы безопасно подъехать к остановке. Сделать это очень сложно, чтобы не поотбивать в ямах колеса.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Это просто ужас. Мы так ездим уже несколько лет. Никто не спешит отремонтировать территорию возле остановок транспорта. Хотя часть площади с ямами городские власти отдали под частную парковку. Думали, хотя бы собственники парковки отремонтируют эти колдобины, но нет", – рассказал водитель Виктор.

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Отметим что эта остановка – конечная минимум для трех автобусных маршрутов.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Кто должен отремонтировать дорогу?

В "Киевавтодоре" сообщили "Сегодня", что территория вокруг остановки не находится у них на балансе.

"Данный участок находится на балансе "Киевпастранса". И они отвечают за его состояние, мы тут не причем", – ответили в "Киевавтодоре".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В "Киевпастрансе" говорят, что знают о ямах возле метро "Харьковская".

"Будем узнавать, точно ли на балансе у нас находится эта территория, а также почему ее до сих пор не отремонтировали", – сообщили нам в КП "Киевпастранс".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Водители маршруток добавляют, что из-за этих выбоин не раз ломались колесные оси в автобусах. Такие нагрузки техника не переносит, особенно старая. Таким образом, транспортники сами для себя создали проблемы: из-за неотремонтированного асфальта уничтожают свою же технику.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Напомним, в Запорожье яму на дорогах "залатали" слепками челюстей.

Кроме того, ранее мы писали, как киевские водители уже по привычке запоминают места, где автомобиль может потерять колеса, и снижают скорость, маневрируя по разбитым улицам.

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