"Евробляхеры" перекрыли Грушевского: полиция применила силу (видео)

В Киеве участники массовой акции перекрыли движение на улице Грушевского.

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Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева, 5 ноября.

В парламентском квартале третий день подряд собирается митинг "евробляхеров". Как сообщают на странице в Facebook "АвтоЕвроСилы", акция распространилась по всей территории Украины. Сегодня будут перекрыты трассы в Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве и Закарпатье.

"Улица Грушевского будет перекрыта до исключительно решения нашей проблемы. Сколько нужно, столько и будем стоять", – говорит представитель "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич.

Ранее мы писали, что в правительственном квартале третий день проходит акция протеста "АвтоЕвроСилы". Владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога".

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Как сообщает Киев Оперативный, полиция применила силу против протестующих – на месте начались потасовки, когда участники акции пытались установить шины на Грушевского.

Ранее мы писали, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.

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