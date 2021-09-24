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Ездят с разбитыми стеклами. Что происходит с маршрутками, на которые вчера напали в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 сентября, 15:12
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Вчера с разницей в 15 минут были совершены нападения на две маршрутки №150
В результате нападения повреждены ветровые стекла двух автобусов, а водители получили стресс
В результате нападения повреждены ветровые стекла двух автобусов, а водители получили стресс / Фото: Коллаж: Сегодня

После вчерашней атаки на автобусы, которые работают на маршруте №150 (улица Милославская – Севастопольская площадь), в компании перевозчике "Транс-Сити" сообщили корреспонденту "Сегодня", что все-таки выпустили свои машины на маршруты.

У водителя стресс

"Мы решили не прекращать движение автобусов на маршруте. Все вышли на работу, в том числе, автобусы с разбитыми окнами. Мы демонстративно ездим с разбитыми стеклами. Если снять с маршрута два поврежденных автобуса – это серьезное смещение графика, который у нас очень плотный и все отлажено. Один из водителей вчера получил серьезный стресс в результате нападения. Он сегодня не смог выйти на работу, его заменили другим", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Бородин, директор компании "Транс-Сити".

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Он заявляет, что в полицию переданы все имеющиеся факты о вчерашнем нападении на автобусы.

"Мы передали всю информацию. И ждем от полиции объективного расследования, а также справедливого наказания для нападавших", – добавляет директор компании перевозчика.

Что говорят в полиции

В полиции Киева нам рассказали, что по факту нападения на маршрутку в Деснянском районе открыто уголовное производство.

"По факту нападения на автобус №150 по улице Радунской открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Силы сотрудников полиции брошены на поиск и задержание злоумышленников. На данный момент устанавливаются все детали инцидента", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района.

Также в полиции расследуют нападение на маршрутку №150 в Подольском районе.

Что произошло

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Напомним, вчера с разницей в 15 минут были совершены нападения на две маршрутки №150. Одна из них находилась в районе Кирилловской церкви (Подольский район), а вторая в районе конечной на ул. Радунской (Деснянский район).

В результате нападения повреждены ветровые стекла двух автобусов. Их разбили неизвестные молотком и камнем. Стоимость одного ветрового стекла для автобуса марки Volvo – 100 тысяч гривен.

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