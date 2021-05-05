Фото дня. Пассажиры штурмуют киевский метрополитен после выходных

В киевском метрополитене утром 5 мая собралась толпа из пассажиров. Большую очередь у турникетов в подземке объяснили ограничениями в связи с карантином.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Несмотря на то, что жесткие ограничения отменили еще 1 мая, никаких перемен в столице особо не ощущалось. В транспорте было так же мало людей, в ресторанах, ТРЦ много посетителей не было за небольшими исключениями.
/ Фото: Сегодня
А вот сегодня, в первый день после праздничных выходных – отмена карантина стала более чем заметна.
Так, на станции метро "Позняки" собралась целая очередь к турникетам. В метрополитене объявили, что это результат карантинных ограничений оранжевой зоны и первого рабочего дня после локдауна и длинных выходных.
/ Фото: Сегодня
Напомним, ранее мы показывали, как киевляне штурмовали ТРЦ в первый день после локдауна.
Как известно, в Киеве с 1 мая смягчили карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.