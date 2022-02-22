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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Где застряли миллионы? Мы узнали, кто оставил сотни водителей Киева без зарплат

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 17:58
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Водителям троллейбусов, трамваев, автобусов, контролерам, сотрудникам трамвайных и троллейбусных депо не платят уже два месяца
Деньги на зарплату выделили / Коллаж "Сегодня"
Деньги на зарплату выделили / Коллаж "Сегодня"

Сотрудникам коммунального предприятия "Киевпастранс" два месяца не выплачивают зарплату. Сайт "Сегодня" обратился в КГГА с информационным запросом, в котором попросил пояснить причину невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия.

Деньги есть

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на информационный запрос сайта "Сегодня" сообщили, что финансирование на зарплаты для "Киевпастранса" выделено. Но почему денег не дают людям уже два месяца, в департаменте не отвечают. Как и не поясняют, когда водителям начнут выплачивать заработанные деньги.

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В письме департамента транспортной инфраструктуры КГГА указано, что к ежемесячному плану из бюджета города Киева выделено 166, 6 миллионов гривен.

"Бюджетные средства для КП "Киевпастранс" могут быть направлены на такие статьи расходов: оплату работы персоналу, отчисления на социальные мероприятия, электроэнергию, горюче-смазочные материалы и другие эксплуатационные материалы. А также на техническое обслуживание, ремонт, покупку подвижного состава, оборудования и оснащение необходимого для предоставления услуг по перевозкам, постоянные и другие расходы, предусмотренные законодательством", – сообщает сайту "Сегодня" в своем ответе первый заместитель директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой.

Вопрос решат в ближайшее время?

В свою очередь гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко написал на своей страничке в социальных сетях, что у него в последние недели каждый рабочий день традиционно начинается с решения вопроса выплаты заработной платы сотрудникам и отправки запросов в соответствующие учреждения по проведению платежей.

"Хочу заверить всех, что вопрос задолженности по зарплате находится под контролем руководства города и будет решен в ближайшее время", – написал Дмитрий Левченко.

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Тем временем обычные водители, которые вынуждены жить практически в впроголодь уже два месяца, требуют от чиновника выплатить зарплату за январь, аванс за февраль и компенсацию.

Украинским военным повысят зарплату

Правительство с 1 марта увеличивает зарплаты военнослужащим Вооруженных сил. Выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года.

В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года.

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