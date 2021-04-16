"Героев парковки" в Киеве будут наказывать автоматически

На стадии пилотного проекта плата за парковку автомобилей взиматься не будет

В Киеве тестируют первую автоматизированную систему фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта без дополнительного привлечения инспекторов по парковке.

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Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По его словам, инновационная система будет работать в течение 60 дней на улице Бассейной, вблизи Бессарабской площади в качестве эксперимента.

Фото: Александр Густелев/Facebook

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Там уже установлены все необходимые технические устройства – 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов – в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки.

Установлены камеры охватывают всю парковку.

Фото: Александр Густелев/Facebook

"Важно, что все факты нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Камеры и сенсорные устройства фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковке, номерные знаки автомобиля и не происходит нарушения правил дорожного движения", – объясняет Александр Густелев.

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Фото: Александр Густелев/Facebook

В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться возможность для постепенного внедрения этой системы на других парковочных площадках города.

Фото: Александр Густелев/Facebook

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Заместитель КГГА также добавил, что на стадии пилотного проекта плата за парковку автомобилей не взимается.

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