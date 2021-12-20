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"Герои парковки": в Киеве водители оставляют машины прямо на газоне (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 10:18
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Жители района говорят, что так паркуется вся Троещина
Видео с автомобилями нарушителей выложили в Сеть
Видео с автомобилями нарушителей выложили в Сеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне возмущены тем, как паркуются водители в Деснянском районе. Заметили очередных "героев парковки" прямо на газоне возле проезжей части.

Об сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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Инцидент произошел на улице Градинская.

"Зачем тот газон с саженцами деревьев, когда негде авто запарковать", – пишут в Сети.

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Несколько автомобилей стояли на газоне, прямо между посаженых небольших деревьев.

"Троещина вся так выглядит каждый вечер!!!! Все тротуары и газоны забиты машинами!!!" – прокомментировала подписчица Наталья.

Истории других "героев"

В Киеве BMW на парковкеобложили бетонными глыбами. Все из-за того, что авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил.

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