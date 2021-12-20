"Герои парковки": в Киеве водители оставляют машины прямо на газоне (видео)

Киевляне возмущены тем, как паркуются водители в Деснянском районе. Заметили очередных "героев парковки" прямо на газоне возле проезжей части.
Об сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Градинская.
Далее по теме
"Зачем тот газон с саженцами деревьев, когда негде авто запарковать", – пишут в Сети.
Несколько автомобилей стояли на газоне, прямо между посаженых небольших деревьев.
"Троещина вся так выглядит каждый вечер!!!! Все тротуары и газоны забиты машинами!!!" – прокомментировала подписчица Наталья.
Истории других "героев"
В Киеве BMW на парковкеобложили бетонными глыбами. Все из-за того, что авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил.
Ранее мы писали:
- Кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем, не просто разбив в нем стекла, а еще и на крышу поставили голову коровы.
- В Киеве "героиня парковки" заблокировала доступ к электроподстанции. 16 домов на Позняках остались без света.
- VIP-места для самых умных: в Киеве наказали очередных "героев парковки" (фото)
- В аэропорту "Борисполь" негде парковаться? Мы проверили слухи