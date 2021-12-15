"Герой РФ": в "Борисполе" россиянин притворялся агентом ФСБ (видео)

Мужчина приехал просить помощи у украинских спецслужб

В "Борисполе" задержали гражданина РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" отказали в пропуске россиянину, который пытался притворяться агентом спецслужб. Мужчина прибыл рейсом из Абу-Даби.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Детали инцидента

Как стало известно, 45-летний мужчина прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. Он предоставил паспортный документ, но уверял, что это паспорт-прикрытие.

По словам россиянина, за его плечами несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, а также он якобы работал в "команде Путина" и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медали Героя России.

Мужчина отметил, что его обманули и начали совершать атаки. Так что он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб.

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В "Борисполе" россиянин хотел подкупить пограничников

В международном аэропорту "Борисполь" иностранец не смог подтвердить цель своего визита в Украину, поэтому пограничники отказали ему во въезде в нашу страну. Мужчина решил предложить взятку.

Пассажира, прилетевшего рейсом из Тбилиси, не пропустили пограничники.

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