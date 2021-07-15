В метро Киева после гибели человека возобновили движение поездов (фото, видео)

На пересадочных станциях – коллапс, на платформах собралось очень много людей, толпы не могут уехать

Поезда метро снова ездят от "Академгородка" до "Лесной" / Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером, 15 июля, в Киеве, после падения человека на рельсы, восстановили движение поездов красной линией киевского метрополитена.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Поезда начали ездить по обычному маршруту, до этого они курсировали лишь от станции "Крещатик" до "Академгородка". Сейчас же разрешили движение до конечной станции "Лесной".

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Реклама

В то же время, на пересадочных станциях случился настоящих транспортный коллапс – там очень много людей. Они не могут вовремя уехать.

Читайте также: Разрезало пополам: в киевском метрополитене погиб человек

"Красная линия: движение поездов метро восстановлено в обычном режиме. Случай, который произошел на перегоне "Дарница"- "Левобережная", летальный. Детали касательно лиц и мотивов выясняют правоохранители", – сообщили в КГГА.

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Реклама

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, о похожем случае на станции метро "Майдан Незалежности". Правоохранителям и спасателям удалось вытащить пассажира из-под вагона метро в Киеве. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас движение поездов станций столичного метрополитена восстановлено.