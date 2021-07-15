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В метро Киева после гибели человека возобновили движение поездов (фото, видео)

15 июля 2021 19:43

Виктория Барановская Виктория Барановская

На пересадочных станциях – коллапс, на платформах собралось очень много людей, толпы не могут уехать

Поезда метро снова ездят от "Академгородка" до "Лесной" / Фото: коллаж "Сегодня"

Поезда метро снова ездят от "Академгородка" до "Лесной" / Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером, 15 июля, в Киеве, после падения человека на рельсы, восстановили движение поездов красной линией киевского метрополитена.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Поезда начали ездить по обычному маршруту, до этого они курсировали лишь от станции "Крещатик" до "Академгородка". Сейчас же разрешили движение до конечной станции "Лесной".

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

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В то же время, на пересадочных станциях случился настоящих транспортный коллапс – там очень много людей. Они не могут вовремя уехать.

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"Красная линия: движение поездов метро восстановлено в обычном режиме. Случай, который произошел на перегоне "Дарница"- "Левобережная", летальный. Детали касательно лиц и мотивов выясняют правоохранители",сообщили в КГГА.

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Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

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Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, о похожем случае на станции метро "Майдан Незалежности". Правоохранителям и спасателям удалось вытащить пассажира из-под вагона метро в Киеве. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас движение поездов станций столичного метрополитена восстановлено.

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