Город автомобилей. Сколько машин ежедневно выезжает на улицы Киева

Количество авто только на Троещине и Воскресенке – около 38 000

Стало известно, сколько автомобилей ежедневно находится на улицах Киева – почти 500 тысяч.

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Об этом сообщает ЛУН в Telegram.

Интересный способ узнать придумал Дмитрий Бондаренко – с помощью нейронной сети проанализировал ортофотопланы, которые созданы Центром Государственного земельного кадастра.

Результаты получились следующие:

общее количество распознанных авто в Киеве – 493 000,

количество автомобилей на 1000 жителей – более 160 (если отталкиваться от официального населения),

количество автомобилей на Оболони – около 25 850 (зависит от границ микрорайона),

количество авто на Троещине и Воскресенке – около 38 000.

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Отметим, что по другим подсчетам – команды А + С Украина, в 2015 году на 1000 жителей Киева приходилось 213 автомобилей.

В 2017 году это было уже 257 авто, на 20% больше. А к 2025 году, при таких темпах, должно насчитываться более 400.

Ранее мы писали, что еще один автогигант отказался от производства Apple Car.В японской компании не хотят менять свой подход к выпуску автомобилей.

Напомним, несмотря на множество слухов, аналитики подсчитали, что Apple Car выпустят не раньше 2023-2025 года.

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