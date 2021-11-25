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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Город сковали масштабные пробки – какая ситуация на дорогах Киева (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 ноября, 19:51
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На столичных магистралях в час пик произошло множество аварий
В столице вечером остановилось движение
В столице вечером остановилось движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас – в центре, также не просто проехать на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте стоит движение.

На Левобережной пробки
На Левобережной пробки / Фото: Google Maps

Пробка также на Евгена Сверстюка и Днепровской набережной – здесь авария.

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На Днепровской набережной ДТП
На Днепровской набережной ДТП / Фото: Google Maps

Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах. На Саперно-Слободской несколько ДТП.

На Выдубичах сложно проехать
На Выдубичах сложно проехать / Фото: Google Maps

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На Теремках в сторону Голосеевской проехать сложно.

Проспект Академика Глушкова
Проспект Академика Глушкова / Фото: Google Maps

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы. Здесь несколько ДТП.

На Проспекте победы аналогичная ситуация
На Проспекте победы аналогичная ситуация / Фото: Google Maps

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

На Оболони проехать транспорту вечером сложно
На Оболони проехать транспорту вечером сложно / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре сложная ситуация
В центре сложная ситуация / Фото: Google Maps

Кроме того, на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко.

Какой погоды ждать этой зимой?

Много аварий происходит из-за мокрого асфальта.

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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