Город вечером сковали пробки – какая ситуация на дорогах Киева (карта)

В Киеве вечером традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас – в центре, также не просто проехать на правом берегу.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. Около станции метро "Черниговская" произошла авария. Пробка образовалась на Броварском проспекте.
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Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах. На Столичном шоссе ДТП.
Голосеевский проспект стоит. На проспекте Академика Глушкова ДТП.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.
Движение затруднено на проспекте Степана Бандеры.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Кроме того, на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко и др.
Почему в Киеве много пробок?
Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, — отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.
Ранее мы писали:
- В Киеве большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.