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Город вечером сковали пробки – какая ситуация на дорогах Киева (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 19:52
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В городе вечером произошло очень много ДТП
В столице вечером образовались серьезные пробки
В столице вечером образовались серьезные пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас – в центре, также не просто проехать на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. Около станции метро "Черниговская" произошла авария. Пробка образовалась на Броварском проспекте.

На Броварском проспекте ДТП
На Броварском проспекте ДТП / Фото: Google Maps

Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах. На Столичном шоссе ДТП.

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На Столичном шоссе произошла авария
На Столичном шоссе произошла авария / Фото: Google Maps

Голосеевский проспект стоит. На проспекте Академика Глушкова ДТП.

Движение перекрыто на улице Лятошинского
Движение перекрыто на улице Лятошинского / Фото: Google Maps

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От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

В сторону Житомирской трассы стоит движение
В сторону Житомирской трассы стоит движение / Фото: Google Maps

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

ДТП на улице Елены Телиги
ДТП на улице Елены Телиги / Фото: Google Maps

Движение затруднено на проспекте Степана Бандеры.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центр города лучше не ехать
В центр города лучше не ехать / Фото: Google Maps

Кроме того, на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко и др.

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, — отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".

Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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