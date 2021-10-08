Горожан удивил новый поезд в Киевском метрополитене: что в нем необычного

Названия станций подмигивают пассажирам, корпус вагона сделан из стеклопластика, а кабина машиниста с подогревом

Поезд с новой системой навигации курсирует на синей ветке / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях обсуждают навигационную систему, которой оборудован один из поездов в Киевском метрополитене. В салоне есть схема синей ветки метро с подсветкой. Лампочки загораются, когда поезд проезжает станцию.

"Технологии добрались до киевского метро – теперь в некоторых вагонах есть шкала, которая подсвечивает станции, которые уже проехали", – пишут пользователи социальных сетей.

Почему светятся лампочки

Сайт "Сегодня" писал про новшество еще в феврале этого года. Тогда планировали выпустить на синюю линию новый поезд, который был полностью модернизирован сотрудниками Киевского метрополитена. Он состоит из вагонов, которые были выпущены еще в 1981-1984 годах.

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Тогда в столичной подземке нам пояснили, что впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов.

Она отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения по линии.

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Названия станций будут подмигивать пассажирам / Фото: Сегодня

Это пилотная навигация с фиксацией станции. То есть, название будет подсвечиваться в зависимости от прибытия поезда на перрон.

Тестирование продолжается

Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, поезд с новой системой навигации курсирует на синей ветке метро в тестовом режиме. Он пока один такой и его тестирование продолжается.

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"Поезд – модернизированный полностью, а навигационная система – это только один его пункт. Такое новшество действительно требует длительного тестирования. Также необходимо предусмотреть финансирования на программу по модернизации", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Что еще необычного в поезде

Корпус вагонов в новом составе сделан из стеклопластика; Новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на 22 года; В вагонах – новое дверное оборудование, окна; Освещение салона осуществляется с использованием светодиодных светильников; В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и ветровое стекло с электроподогревом.

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