Из метро Киева уберут вагоны российского производства

В Международной ассоциации общественного транспорта обещают свою помощь

Российские вагоні метро планируют заменить / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта, которая объединяет почти 2000 участников из 100 стран мира. Сайт "Сегодня" узнавал, что получат киевляне от членства в данной структуре.

Как рассказали нам в Киевском метрополитене, там планируют начать активный процесс по модернизации и замене вагонов российского производства, которыми пользуется столичное метро, а в Международной ассоциации обещают помощь в этом вопросе. Всего на линиях киевской подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон. 726 в разные годы были изготовлены на заводах, которые находятся в РФ.

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В Международную ассоциацию общественного транспорта входят производители вагонов и другого оборудования для наземного транспорта и подземки. Там занимаются вопросами новых закупок и предоставлением технических экспертиз по переоснащению метро, модернизации подвижного состава.

Члены организации высказали свою готовность обсуждать разные проекты относительно поддержки и помощи Киевскому метрополитену. Киев намерен отказаться от вагонов российского производства, и этот процесс, как обещают в Киевском метрополитене, будет происходить неотвратимо.

"На данный момент у нас есть завершенный проект, в рамках которого были модернизированы 135 вагонов метрополитена за счет Киотского протокола на Крюковском вагоностроительном заводе и фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта. Также перед началом войны город подготовил проект совместно с ЕБРР на закупку 50 новых вагонов. Велась подготовка проекта с Европейским инвестиционным банком по закупке подвижного состава. Оба проекта предусматривали работу с европейскими производителями по современным стандартам. Эти проекты будут продолжены и реализованы городом – шаг за шагом до полного завершения", — рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Она подчеркивает, что сейчас основная задача у Киевского метрополитена – восстановить пассажирские перевозки и обеспечить для киевлян надежное укрытие на случай новых ракетных обстрелов города.

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"Проекты по замене подвижного состава продолжаются и будут реализованы. Пока идет война, мы не можем назвать точную дату полной замены вагонов российского производства, но мы не можем сейчас терять время и не думать на перспективу", — сообщила "Сегодня" Наталья Макогон.

Уберут таблички страны-агрессора

В вагонах Киевского метро пассажиров стали раздражать таблички, на которых указан завод-производитель техники, а именно – вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. Их пытаются оторвать, а на некоторых появляются нецензурные слова.

По причине того, что некоторые надписи не удается смыть, в метрополитене задумались о том, чтобы убрать их вообще.

"Наличие табличек заводов-производителей в салонах вагонов метрополитена обусловлено требованием правил технической эксплуатации метрополитенов Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины в 2003 году. В то же время наше предприятие рассмотрит вопрос о смене мест размещения этих табличек", — сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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