Из международного аэропорта "Борисполь" пять тысяч украинских флагов разлетятся по всему миру

Акцию организовали ко Дню Государственного Флага и Дня Независимости Украины, чтобы про страну узнало больше жителей нашей планеты

Пассажирам вручают украинскую символику на таможне. Фото: коллаж "Сегодня"

Из международного аэропорта "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) пять тысяч украинских флагов разлетятся по всему миру. Мероприятие проходит ко Дню Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Акцию организовали в пунктах пропуска "Борисполь" и "Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Поздравительные открытки раздают гражданам, следующим за границу, чтобы о государственных праздниках Украины узнали далеко за ее пределами", – говорится в сообщении.

"Борисполь" один из крупнейших аэропортов Украины

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"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: