Из-за переполненного транспорта локдаун в Киеве могут ужесточить

Ограничения в транспорте по количеству пассажиров в салоне действуют уже несколько дней

Если не будут выполняться ограничения в общественном транспорте Киева, то локдаун может стать еще более жестким.

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Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сегодня общественным транспортом должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.

"Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", – заявил Кличко.

Кличко подчеркнул, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте.

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Ранее мы писали, что в Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

Также мы писали, что в Киеве действуют ограничения красной зоны, поэтому общественный транспорт имеет право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости салона.

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