Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Из-за снега Киев стоит в 8-бальных пробках: куда лучше не ехать (карта)

8 февраля, 18:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня вечером на всех центральных улицах сложная дорожная обстановка

В Киеве вечером 8 февраля образовались большие пробки. На дорогах столицы во многих районах затруднено движение.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег

Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" "стоит" движение.

Большая пробка на Харьковском шоссе.

Реклама

Правый берег

На Столичном шоссе большая пробка от Выдубичей до улицы Академика Заболотного.

От станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки пробка.

Реклама

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Центр

В центре практически все дороги "красные". Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста и Набережно-Рыбальской.

Реклама

Также "стоит" улица Глубочицкая, улица Вячеслава Черновола, бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, улица Сечевых Стрельцов, улица Большая Житомирская, бульвар Дружбы Народов.

Кроме того, пробки на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут.

Напомним, сегодня непогода парализовала столицу, в городе было множество ДТП.

Ранее мы писали, что 9 февраля, киевлян снова ожидают сложные погодные условия: метели, гололед, ночью – значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев погода пробки пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимут
Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимутТранспорт
Киевлян пугают метро и маршрутками по 20 гривен. Повысят ли стоимость проезда?
Киевлян пугают метро и маршрутками по 20 гривен. Повысят ли стоимость проезда?Транспорт
В Киеве ограничили движение транспорта на Грушевского
В Киеве ограничили движение транспорта на ГрушевскогоДругие новости
В Киеве столкнулись две фуры: на месте большая пробка
В Киеве столкнулись две фуры: на месте большая пробкаПроисшествия
В Киеве трактор въехал в полицейский автомобиль (видео)
В Киеве трактор въехал в полицейский автомобиль (видео)Происшествия
Съехал в сугроб и перевернулся на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото)
Съехал в сугроб и перевернулся на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять