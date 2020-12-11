Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Сикорского" отменили рейсы

Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Киев" им. Сикорского отменили несколько рейсов.
Об этом сообщает аэропорт "Киев" в Facebook.
"На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом", – говорится в сообщении.
Так, 10 декабря отменили рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (Мотор Сич), самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.
А 11 декабря отменили рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье (Мотор Сич) задерживается.
В пресс-службе аэропорта просят пассажиров выезжать заранее, учитывая пробки на дорогах. Следить за статусом своего рейса можно на онлайн-табло.
Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий.
Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.
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