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Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Сикорского" отменили рейсы

11 декабря, 13:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пассажиров просят выезжать заранее, учитывая пробки на дорогах

Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Киев" им. Сикорского отменили несколько рейсов.

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Об этом сообщает аэропорт "Киев" в Facebook.

"На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом", – говорится в сообщении.

Так, 10 декабря отменили рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (Мотор Сич), самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.

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А 11 декабря отменили рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье (Мотор Сич) задерживается.

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В пресс-службе аэропорта просят пассажиров выезжать заранее, учитывая пробки на дорогах. Следить за статусом своего рейса можно на онлайн-табло.

Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий.

Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

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Киев погода в Киеве аэропорт Киев

Источник: Сегодня

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