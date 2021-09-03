Износился гранит. Один из выходов со станции киевского метрополитена закрыли на ремонт

Подземный переход перекрыли ограждающей лентой и повесили объявление, что до 18 сентября он будет закрыт на ремонт

Рабочие демонтировали старые ступеньки, на место завезли много песка / Фото: коллаж "Сегодня"

На станции метро "Позняки" закрыли для пассажиров один из выходов со станции, который ведет к проспекту Бажана.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Подземный переход перекрыли ограждающей лентой и повесили объявление, о том, что до 18 сентября он будет закрыт на ремонт. Пассажирам советуют пользоваться другой частью этого перехода, который ведет к ТЦ "Пирамида".

Сейчас работы в самом разгаре. Рабочие демонтировали старые ступеньки, на место завезли много песка. Ремонтники говорят, что ступеньки изрядно износились.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Они страдают от дождя, снега и перепада температур. Гранит уже стал рыхлым и просто не переживет тут еще одной зимы. Люди могли покалечиться", – пояснил один из рабочих.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киевском метрополитене подтверждают, что ремонт здесь был необходим.

"В переходе меняют изношенное гранитное покрытие. Проверят все решетки, которые установлены над "ямой для таяния снега". Работы не объемные, а косметические, но нужно их завершить, чтобы привести переход в надлежащий вид", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Происшествия в метро Киева

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В Киеве, где в воскресенье мощный ливень затопил несколько районов города, вода потоками заливала и станцию метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. Ранее сообщалось, что на работе поездов это якобы не отразилось.

Также история о маленькой кошке, которая прожила неделю в тоннеле Киевского метрополитена на станции "Контрактовая площадь", взволновала сотни горожан.

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