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Износился гранит. Один из выходов со станции киевского метрополитена закрыли на ремонт

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
3 сентября, 07:30
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Подземный переход перекрыли ограждающей лентой и повесили объявление, что до 18 сентября он будет закрыт на ремонт
Рабочие демонтировали старые ступеньки, на место завезли много песка / Фото: коллаж "Сегодня"
Рабочие демонтировали старые ступеньки, на место завезли много песка / Фото: коллаж "Сегодня"

На станции метро "Позняки" закрыли для пассажиров один из выходов со станции, который ведет к проспекту Бажана.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Подземный переход перекрыли ограждающей лентой и повесили объявление, о том, что до 18 сентября он будет закрыт на ремонт. Пассажирам советуют пользоваться другой частью этого перехода, который ведет к ТЦ "Пирамида".

Сейчас работы в самом разгаре. Рабочие демонтировали старые ступеньки, на место завезли много песка. Ремонтники говорят, что ступеньки изрядно износились.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Они страдают от дождя, снега и перепада температур. Гранит уже стал рыхлым и просто не переживет тут еще одной зимы. Люди могли покалечиться", – пояснил один из рабочих.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киевском метрополитене подтверждают, что ремонт здесь был необходим.

"В переходе меняют изношенное гранитное покрытие. Проверят все решетки, которые установлены над "ямой для таяния снега". Работы не объемные, а косметические, но нужно их завершить, чтобы привести переход в надлежащий вид", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Происшествия в метро Киева

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В Киеве, где в воскресенье мощный ливень затопил несколько районов города, вода потоками заливала и станцию метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. Ранее сообщалось, что на работе поездов это якобы не отразилось.

Также история о маленькой кошке, которая прожила неделю в тоннеле Киевского метрополитена на станции "Контрактовая площадь", взволновала сотни горожан.

Ранее мы писали:

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