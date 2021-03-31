Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун? В КГГА дали ответ

31 марта, 19:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ограничить передвижение граждан невозможно, считает Поворозник

Междугородний транспорт Киева, несмотря на новые ограничения, которые ввели в столице, будет работать в том же режиме, что и раньше.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Киев – это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал", – сказал он.

Также он отметил, что сейчас ведутся переговоры с частными маршрутками, чтобы они работали в период с 5 по 16 апреля.

В тренде
Транспортный скандал в Киеве – подорожание маршруток поставили на паузу до 3 апреля

"Сейчас мы ведем с ними переговоры. Думаю, мы найдем какой-то компромисс, чтобы на частных маршрутах тоже курсировали автобусы. Я на это надеюсь", - добавил Поворозник.

Реклама

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что если в Киеве примут решение усилить карантинные ограничения, улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардия.

Также, как сообщил сайту "Сегодня" источник в Верховной Раде, из-за того, что ситуация с COVID-19 развивается очень быстро, новые карантинные меры в Киеве принимались в спешке, а мэр Виталий Кличко – поторопился.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев автобусы Николай Поворозник
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остановят ли в Киеве работу транспорта: мы выяснили
Остановят ли в Киеве работу транспорта: мы выяснилиТранспорт
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поездаТранспорт
Метро Киева закупит сквозные вагоны за миллион евро каждый: в чем преимущество
Метро Киева закупит сквозные вагоны за миллион евро каждый: в чем преимуществоТранспорт
В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическая
В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическаяВласть
В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатить
В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатитьТранспорт
В Киеве скандал из-за локдауна и подорожания проезда: главное о конфликте маршрутчиков с Кличко
В Киеве скандал из-за локдауна и подорожания проезда: главное о конфликте маршрутчиков с КличкоТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять