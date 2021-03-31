Как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун? В КГГА дали ответ

Междугородний транспорт Киева, несмотря на новые ограничения, которые ввели в столице, будет работать в том же режиме, что и раньше.

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Об этом сайту "Сегодня" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Киев – это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал", – сказал он.

Также он отметил, что сейчас ведутся переговоры с частными маршрутками, чтобы они работали в период с 5 по 16 апреля.

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"Сейчас мы ведем с ними переговоры. Думаю, мы найдем какой-то компромисс, чтобы на частных маршрутах тоже курсировали автобусы. Я на это надеюсь", - добавил Поворозник.

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Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что если в Киеве примут решение усилить карантинные ограничения, улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардия.

Также, как сообщил сайту "Сегодня" источник в Верховной Раде, из-за того, что ситуация с COVID-19 развивается очень быстро, новые карантинные меры в Киеве принимались в спешке, а мэр Виталий Кличко – поторопился.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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