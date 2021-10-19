Как будет работать транспорт Киева с 21 октября: мы узнали все подробности

Сейчас власти вводят новые ограничения на передвижение. "Сегодня" в КГГА раскрыли детали

Ограничения в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

С 21 октября в Украине будут действовать новые карантинные ограничения в транспорте. Как оказалось, сертификат о вакцинации от COVID-19 нужно будет предоставлять во время межрегиональных перевозок, а Киева это пока не коснется.

Сайт "Сегодня" узнавал, как будет работать транспорт в столице.

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Ограничения пока не коснутся Киева

В КГГА подчеркивают, что ограничения в транспорте с 21 октября касаются межрегиональных перевозок – железнодорожного транспорта и автобусов, которые курсируют между регионами страны.

"Киев пока находится в оранжевой зоне карантина. Все в городе работает в рамках ограничений этой зоны. Никто пока не требует документов о вакцинации для проезда в городском транспорте. Но я бы хотел отметить, что не нужно ждать, когда Киев перейдет в красную зону, чтобы потом устраивать очереди на пунктах вакцинации. Сегодня мы их наблюдаем в Днепре и Одессе. Такого нельзя допускать", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый замглавы КГГА.

Он подчеркнул: чтобы такого не допустить – нужно вакцинироваться уже сейчас. По его словам, городские больницы наполняются пациентами и Киев постепенно приближается к красной зоне.

В Украине изменятся правила работы общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ситуация в столице еще может измениться

Как рассказал Поворозник, в красной зоне, если город в нее войдет, власти будут оценивать ситуацию и принимать соответствующее решение.

"В красной зоне будем анализировать ситуацию в больницах. И, соответственно, принимать решение: кого и как перевозить в городском транспорте Киева, и что будет работать в городе", – добавил нам Николай Поворозник.

Какие правила введут в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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