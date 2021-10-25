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Как будет работать транспорт в Киеве для непривитых от COVID-19: ответ КГГА

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 13:31
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Ограничения начнут действовать, если столица перейдет в красную зону карантина
Ограничения в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Ограничения в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае, если Киев перейдет в красную зону карантина, вакцинированные от коронавируса смогут пользоваться общественным транспортом. Что касается непривитых – пока вопрос решается.

Об этом сообщила замглавы КГГА Анна Старостенко на брифинге в понедельник, 25 октября.

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Ограничения в Киеве будут касаться невакцинированных

Как рассказала Старостенко, в первую очередь ограничения в столице коснутся невакцинированных.

По ее словам, те, кто вакцинирован двумя дозами, смогут свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания и гостиницами.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем разъяснений от центральной власти, как это должно быть", – отметила Старостенко.

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В Украине водители не довольны новыми правилами перевозок
В Украине водители не довольны новыми правилами перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые правила перевозок

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта межобластного сообщения должны иметь один из таких документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ограничения не касаются столичных городских маршруток. В них не проверяют документы о вакцинации и ПЛР-тесты.

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