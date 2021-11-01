А так можно было? Киевляне добираются на работу без COVID-сертификатов (фото, видео)

Первый красный день Киева. В первый день, как столица оказалась в красной зоне, поездки в общественном транспорте, по крайней мере, с раннего утра, оказались пока физически доступны для всех пассажиров. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Например, в скоростном трамвае, курсирующего с Борщаговки к центральному железнодорожному вокзалу ехали все желающие. В салоне были не только сидящие пассажиры, но и те, кому не хватило места.
Метро. На первый поезд на станции Вокзальная также сели все желающие.
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По обыкновению, до открытия станции здесь собралось несколько сотен человек. Когда открыли двери станции, народ хлынул к эскалатору. Одна из пенсионерок, пройдя турникет, перекрестилась и бодро забежала на эскалатор, но постоянно оглядывалась.
На пересадочной станции Майдан Независимости пока также никто не проверял документов. Не исключено, что проверки могут начаться в час пик.
Автобусы, троллейбусы, маршрутки - в них посадка пассажиров по состоянию на 7.25 в обычном режиме. Но в некоторых маршрутках есть объявления-предупреждения о том, что с 1 ноября у пассажиров должны быть при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.
Отметим, что, по сравнению с прошлыми днями, стало больше пассажиров в масках.
Полный список новых ограничений в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.