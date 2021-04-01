Как получить спецпропуск в транспорт во время локдауна (инструкция)

В Киеве с 5 апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпропускам, которые будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
В пресс-службе КГГА сообщили порядок получения спецпропусков.
Так, руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы.
Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета.
Что необходимо указать в письме:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
По результатам рассмотрения письма, контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.
Количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Оплата проезда осуществляется на общих основаниях.
Письма подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: [email protected]
Внимание! Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:
- Название предприятия (учреждения), организации.
- Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
- Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
- Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.
Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты, а также оплаченного проезда.
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