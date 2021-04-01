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Как получить спецпропуск в транспорт во время локдауна (инструкция)

1 апреля, 20:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Специальный пропуск для проезда в транспорте будет действителен при наличии служебного удостоверения

В Киеве с 5 апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпропускам, которые будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

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В пресс-службе КГГА сообщили порядок получения спецпропусков.

Так, руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета.

Что необходимо указать в письме:

  • название предприятия;
  • обоснование необходимости получения спецпропусков;
  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;
  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
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По результатам рассмотрения письма, контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.

Количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Оплата проезда осуществляется на общих основаниях.

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Письма подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: [email protected]

Внимание! Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

  • Название предприятия (учреждения), организации.
  • Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
  • Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
  • Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты, а также оплаченного проезда.

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Как известно, в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Местная власть внесла изменения в работу транспорта и разных учреждений. Читайте подробнее, что нужно знать о локдауне в столице.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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транспорт Киев пропуск инструкция

Источник: Сегодня

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