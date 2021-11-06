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Как работал Киевский метрополитен в первые годы – уникальное видео

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
6 ноября, 08:00
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Пассажиры боялись турникетов, помогали их пройти друг другу, а детей переносили на руках
Как работал метрополитен в прошлом
Как работал метрополитен в прошлом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 ноября, Киевскому метрополитену исполняется 61 год. Столичная подземка заработала 6 ноября 1960 года. С тех пор киевляне пользуются подземными магистралями. Первые пять станций – "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр" были неимоверно популярными у пассажиров.

Сайт "Сегодня" узнал, как работал метрополитен в первые годы.

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Как платили за проезд?

С первого дня работы столичной подземки киевляне оплачивали проезд в метро по бумажным билетам. Разовая поездка тогда стоила 50 копеек. Каждый билет должен был быть погашен контролером, из-за чего на входе в подземку выстраивались очереди.

Когда появились турникеты

Лишь спустя два года киевский метрополитен оборудовали автоматическими контрольными пунктами на турникетах. Пассажиры бросали монеты в проем и проходили на станции. Впрочем, бумажные билеты еще долго использовались в метрополитене, как вспомогательный способ оплаты проезда.

Пугающие турникеты

К первым турникетам киевляне относились явно с опаской. На старом видео снятом на станции "Крещатик" видно, что людям явно страшновато, когда внезапно появляется ограничитель прохода.
Многие пассажиры допускают ошибку при оплате проезда – они бросают монетку в проем, а сами идут не в тот проход и их бьют палки турникета.

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"Неопытным" подсказывает контролер на станции, а также "опытные" пассажиры. От греха подальше, большинство людей проходит через проход возле контролера, которым должны пользоваться пассажиры с багажом и проездными билетами.

Третье метро в СССР

В Киевском метрополитене подтверждают, что поначалу пассажирам было страшновато пользоваться турникетами, но со временем они привыкли. Особенно было интересно проходить через турникеты детям – взрослые переносили их через преграду на руках.

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"Турникеты появились в метрополитене Киева фактически с самого начала. Метро рассчитано на большое количество пассажиров, а соответственно, была необходима система, которая будет принимать оплату и фиксировать количество людей, которые им пользуются. Киевское метро было третьим в Союзе, поэтому систему делали уже по опыту Москвы и Петербурга", - пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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