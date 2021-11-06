Как работал Киевский метрополитен в первые годы – уникальное видео

Сегодня, 6 ноября, Киевскому метрополитену исполняется 61 год. Столичная подземка заработала 6 ноября 1960 года. С тех пор киевляне пользуются подземными магистралями. Первые пять станций – "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр" были неимоверно популярными у пассажиров.
Сайт "Сегодня" узнал, как работал метрополитен в первые годы.
Как платили за проезд?
С первого дня работы столичной подземки киевляне оплачивали проезд в метро по бумажным билетам. Разовая поездка тогда стоила 50 копеек. Каждый билет должен был быть погашен контролером, из-за чего на входе в подземку выстраивались очереди.
Далее по теме
Когда появились турникеты
Лишь спустя два года киевский метрополитен оборудовали автоматическими контрольными пунктами на турникетах. Пассажиры бросали монеты в проем и проходили на станции. Впрочем, бумажные билеты еще долго использовались в метрополитене, как вспомогательный способ оплаты проезда.
Пугающие турникеты
К первым турникетам киевляне относились явно с опаской. На старом видео снятом на станции "Крещатик" видно, что людям явно страшновато, когда внезапно появляется ограничитель прохода.
Многие пассажиры допускают ошибку при оплате проезда – они бросают монетку в проем, а сами идут не в тот проход и их бьют палки турникета.
"Неопытным" подсказывает контролер на станции, а также "опытные" пассажиры. От греха подальше, большинство людей проходит через проход возле контролера, которым должны пользоваться пассажиры с багажом и проездными билетами.
Третье метро в СССР
В Киевском метрополитене подтверждают, что поначалу пассажирам было страшновато пользоваться турникетами, но со временем они привыкли. Особенно было интересно проходить через турникеты детям – взрослые переносили их через преграду на руках.
"Турникеты появились в метрополитене Киева фактически с самого начала. Метро рассчитано на большое количество пассажиров, а соответственно, была необходима система, которая будет принимать оплату и фиксировать количество людей, которые им пользуются. Киевское метро было третьим в Союзе, поэтому систему делали уже по опыту Москвы и Петербурга", - пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
Читайте также:
- Как будет работать Киевский метрополитен в красной зоне – правила
- Почти 500 женщин и только один мужчина – кто убирает киевское метро
- Вытащила с того света. В киевском метро полицейская спасла жизнь мужчине, у которого остановилось сердце
- Как выглядит депо в Киевском метрополитене изнутри: залипательное видео